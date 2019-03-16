الكوكي: سنتعامل بحسم مع ناكانا

قال نبيل الكوكي مدرب الهلال ان فريقه سيتعامل مع مباراة الغد امام نكانا الزامبي بصورة حاسمة من اجل التاهل الى ربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي.

ووصف الكوكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت منافسه بالقوي وايضا لديه نقاط ضعف سيعمل الهلال على استغلالها.

واضاف” نعول كثيرا على الروح في الفريق وعلى جمهورنا الذي يحضر لدعمنا كلما كانت المباريات حاسمة ومهمة”

واوضح الكوكي انهم سيعملون على تعويض غياب لاعب الوسط ديارا مبينا ان البديل بعد لم يحسم والخيارات متاحة للجهاز الفني.

Advertisements

وقال” بالنسبة لامومبو لديه حظوظ كبيرة للمشاركة في المباراة”

وعن توقعاته للمباراة قال الكوكي” اتوقع ان تكون مغلقة من الفريقين وباسلوب غير مفتوح، وسنعمل على اللعب بتوازن وسنفكر في العمل الهجومي ايضا”.

وقال الكوكي انهم لايفكرون نهائيا في نتيجة مباراة زيسكو واشانتي كوتوكو ويركزون فقط على قدراتهم وان يترشح الهلال بمجهوده.

وبدوره قال جمعة جينارو حارس الفريق انهم في قمة الجاهزية للمباراة وينتظرون الدعم الجماهير متوقعا تاهل الهلال الى ربع النهائي.