الرئيس الروسي يدعوا "البشيير" للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

تلقى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، دعوة رسمية من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الأولى، التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية أكتوبر المقبل، والتي تناقش العلاقات الروسية الأفريقية في جوانبها المتعددة.

والتقى الرئيس البشير يوم السبت ببيت الضيافة بالخرطوم، نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الذي وصل إلى البلاد في إطار جولة أفريقية.

وقال المبعوث الروسي في تصريحات صحفية، إن اللقاء كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الحوار السياسي وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية .

وأعرب الدبلوماسي الروسي، عن سعادته للثقة المتبادلة بين الخرطوم وموسكو بشأن القضايا الأفريقية والدولية والشرق أوسطية، وأضاف المبعوث الروسي إننا نقدر عالياً الموقف المتزن والموضوعي للأصدقاء السودانيين في تلك القضايا.

وأشار المبعوث الروسي أن اللقاء ناقش التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وروسيا والمجالات الأخرى، خاصة في مجال تدريب الكوادر السودانية في روسيا.