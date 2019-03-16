قال تشامبيشي مدرب ناكانا الزامبي ان فريقه جاهز لمواجهة الغد امام الهلال في الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لكاس الاتحاد الافريقي.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي” هدفنا تقديم مباراة جيدة والتاهل للمرحلة المقبلة من البطولة”

واشار مدرب ناكانا الى ان الفوز او التعادل جيد بالنسبة لهم وقال” نريد تقديم مباراة جيدة وان يستمتع الجمهور بذلك”

وبدوره قال والتر بواليا قائد الفريق انه يؤمن على حديث المدرب بانهم جاهزون للمواجهة ويرغبون في التاهل الى الدور المقبل وهذه هي المهمة الحقيقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ناكانا: مهمتنا الرئيسية التاهل وليس الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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