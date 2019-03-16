الرئيس الموريتاني يبعث رسالة خطية لـ"البشير"

تسلم رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم السبت، رسالة خطية من نظيره الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح وتطلعات شعبي البلدين.



وتسلّم البشير ببيت الضيافة الرسالة من وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد، بحضور أسامة فيصل، وزيرالدولة بالخارجية.



وأكد المبعوث الموريتاني في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عمق ومتانة العلاقات السودانية الموريتانية والتي وصفها بأنها تاريخية عززتها أواصر التواصل التاريخي والثقافي والعلمي بين البلدين، مؤكدًا أن هذه العلاقات التاريخية تشكل أكبر دافع ومحفز لبناء علاقات قوية وتقوية التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد المبعوث الموريتاني أن علاقات البلدين الأزلية القائمة على أواصر التواصل العلمي والثقافي جديرة بترقيتها، وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.