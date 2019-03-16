أنصار الله: التحالف السعودي شنّ ربع مليون غارة والقى 6 الآف قنبلة فسفورية وعنقودية على اليمن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة لأنصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء العميد يحيى سريع، أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن زهاء ربع مليون غارة جوية على اليمن.
وقال سريع: “التحالف نفذ 250 ألف غارة جوية خلال أربع سنوات وألقى نصف مليون قنبلة وصاروخ على مناطق متفرقة باليمن، كما ألقى نحو 6 الآف قنبلة فسفورية وعنقودية”، مشيرا
إلى أن “ما كان يعلن لا يشمل جميع الغارات بأهدافها العسكرية والمدنية وغارات المروحيات”
وأضاف: “الغارات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال”.
وتابع: “قواتنا أصبحت تنتج صواريخ بالستية محلية الصنع بنسبة 100%، ونحن نمتلك الآن مخزونا استراتيجيا من الصواريخ البالستية، كما أنه لدينا قدرة على إطلاق العشرات منها
دفعة واحدة”.
روسيا اليوم
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