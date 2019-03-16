قوات الأمن العراقية تعتقل مبتزا ويعثر في هاتفه على آلاف الصور لطالبات جامعيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات الأمن العراقية، تمكنها اليوم السبت، من اعتقال متهم بالابتزاز الإلكتروني، عثر في هاتفه على أكثر من 7 آلاف صورة، أغلبها لطالبات جامعيات.

وجاء في بيان أصدرته “خلية الصقور الاستخباراتية العراقية”، أنه تم القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني وجد في هاتفه أكثر من 7 آلاف صورة أغلبها لطالبات كلية التربية للبنات، وبعضها حصل عليها عن طريق اختراق حسابات في موقع “فيسبوك”.

وحثت الخلية المواطنين على تغيير أرقام هواتفهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، في حال تم بيع خط هاتفهم، إذ يمكن للمشتري الجديد استرجاع كل الحسابات من خلاله.

روسيا اليوم