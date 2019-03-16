تنحي اثنين من كبار مسؤولي فيسبوك بعد أكبر عطل تقني في تاريخها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة فيسبوك، عن تنحي رئيس قسم المنتجات فيها، كريس كوكس، ورئيس منصة واتس آب، كريس دانيلز. ولم تعلن الشركة عن أسباب تنحيهما.

وباشر الأول عمله في شركة فيسبوك، عام 2005، فيما تولى الثاني منصبه قبل عام فقط.

ويعتبر كوكس، من المقربين من مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، وباشر عمله في الشركة، مهندس برمجيات، ثم تولى عدة مناصب قيادية فيها، بما في ذلك قسم الموارد البشرية. ولم تعلن الشركة بعد، من سيخلف كوكس بعد مغادرت للشركة.

وجاءت هذه التغيرات في الشركة، بعد فترة قصيرة من إعلان زوكربيرج، عن خطة لهيكلة الشركة.

وقبل أيام واجهت الشركة، في منصات فيسبوك وواتس اب وإنستغرام، أسوأ عطل تقني في تاريخها، استمر 14 ساعة، وعزت ذلك إلى خلل حدث في أحد الخوادم.

وأصدرت شركة “فيسبوك” مساء الأربعاء بيانا نفت فيه حصول قرصنة لها كما ادعى البعض، مؤكدة أنها تعمل لإزالة الخلل.

واعتذرت الشركة لعملاء ومستخدمي الموقع، عن العطل المفاجئ الذي حل بالموقع، والتطبيقات التابعة له.

وقالت “فيسبوك” عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة “توتير”: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى التطبيق”.

وأوضح البيان أن الشركة تعمل لحل المشكلة وإزالة الخلل في أسرع وقت ممكن.

روسيا اليوم