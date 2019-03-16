خطة إسعافية لإزالة التشوهات البصرية والخلل في النظافة بالخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2019
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أمهل معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم هيئة النظافة والشركات العاملة في المجال بالمحلية اسبوعاً لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وإزالة التردي في الخدمة بالقطاعات.
وشدد ابراهيم خلال اجتماعه الموسع مع الهيئة والشركات ، يوم (السبت) بإجراء خطة استثنائية إسعافية خلال أسبوع لإزالة التراكمات والتشوهات البصرية والمبعثرات والخلل في النظافة بجميع القطاعات،وأكد أن الفترة المقبلة من العمل ستشهد إعادة النظر في هيكلة وطبيعة عمل النظافة وستتبعها إجراءات محاسبية صارمة للشركات العاملة في حالة تقاعسها في النظافة.
وأعلن عن تشكيل آلية مختصة لمراقبة ومتابعة أداء النظافة وإزالة المخالفات بالوحدات الإدارية مكونة من ثلاثة ضباط إداريين وإدارة المخالفات وجهاز حماية الأراضي ترفع تقاريرها عن العمل أسبوعياً بإشراف مباشر من معتمد المحلية لتقييم وتقويم الأداء.
وطالب إبراهيم هيئة النظافة والشركات العاملة باستشعار المسؤولية تجاه الخدمة وحفز المواطنين على التعامل الإيجابي في التخلص من النفايات مع تكثيف عمل عمال البيادة في الطرق الرئيسة والأسواق ومواقف المواصلات وتنفيذ الأمر المحلي الخاص باشتراطات ترخيص وإعادة ترخيص المحلات التجارية للعام 2019م.
وأكد بحسب صحيفة الصيحة أون لاين أن طموح المحلية في المرحلة المقبلة يرتقي لخدمة نظافة مستقرة وعمل مستمر خلال الـ (24) ساعة بجميع القطاعات لإزالة الصورة السالبة عن الخدمة باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه محلية الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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