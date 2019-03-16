البشير يتسلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

تسلم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رسالة خطية من أخيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها وتعزيزها في المجالات كافة ، سلمها له ببيت الضيافة يوم السبت وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد محم بحضور اسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية.

وأكد المبعوث الموريتاني في تصريحات صحفية عقب اللقاء عمق ومتانة العلاقات السودانية الموريتانية والتي وصفها بأنها تاريخية عززتها أواصر التواصل التاريخي والثقافي والعلمي بين البلدين.

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وقال محم بحسب وكالة السودان للأنباء – أن هذه العلاقات التاريخية تشكل أكبر دافع ومحفز لبناء علاقات قوية وتقوية التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد المبعوث الموريتاني أن علاقات البلدين الأزلية القائمة على أواصر التواصل العلمي والثقافي جديرة بترقيتها وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)