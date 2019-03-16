جيش الأمة: رفضنا مقترحات لقيادات بتكوين معسكرات بالخارج

كشف قيادات بجيش الأمة عن عزمها رفع شكوي للمنظمات لإسترداد حقوقهم التي أتهم رئيس الحزب بالإستيلاء عليها، في وقت رفضت فيه مقترح تقدم به بعض قيادات حزب الأمة لتكوين معسكرات لجيش الأمة خارج البلاد .

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وقال محمد أحمد الأرباب رئيس لجنة العائدين من جيش الأمة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن جيش الامة أكد رفضه الإغراءات المقدمة من الحزب بجانب عمليات الإستقطاب والإبتزاز، مشيراً إلى إنهم سيقومون بتقديم مذكرات لعدد من الجهات للمساهمة في تكوين صندوق من شأنه حل أزمة جيش الأمة، والتي قال الحزب فشل في حلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)