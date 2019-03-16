بوتن يدعو البشير للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

تلقي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الأولي التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في إكتوبر المقبل .

جاء ذلك لدى لقائه ببيت الضيافة يوم السبت نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف الذي وصل إلى البلاد في إطار جولة أفريقية .

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وأوضح المبعوث الروسي في تصريحات صحفية بحسب وكالة السودان للأنباء أن اللقاء كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الحوار السياسي وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، معرباً عن سعادته للثقة المتبادلة بين موسكو والخرطوم بشأن القضايا الأفريقية والدولية والشرق أوسطية .

وقال المبعوث الروسي أننا نقدر عالياً الموقف المتزن والموضوعي للأصدقاء السودانيين في تلك القضايا ، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش التعاون الإقتصادي والتجاري بين السودان وروسيا والمجالات الأخرى خاصة في مجال تدريب الكوادر السودانية في روسيا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)