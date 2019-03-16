العدل: لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات ما زالت تدرس وتتلقى الشكاوى

التاريخ: 16-مارس-2019
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أكدت وزارة العدل استمرار لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات في عملها، مبينة أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الجهات المختصة بشأن تلقي الشكاوي والإفادات من المواطنين، في وقت كشفت فيه عن عقد مؤتمر صحفي قريباً بشأن قرار رئيس الجمهورية بولاية وزارة العدل على أعمال القانون للدولة.
وقال مصدر مطلع بوزارة العدل في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن اللجنة سينضم إليها أعضاء جدد بعد التشكيل الوزاري الجديد، مبيناً أن هناك وزراء في اللجنة تم رفع التكليف عنهم وإستبدالهم بوزراء آخرين، موضحاً أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع النائب العام ووزارة الداخلية.
يذكر أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد جدد ثقته في لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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