أحكام بالسجن والغرامة في مواجهة (7) متهمين بتخزين الوقود

كشفت المحكمة المخصّصة بأمدرمان لقضايا الأمر (4) الخاص بحالة الطوارئ المتعلق بالدقيق والمحروقات، عن محاكمة (7) متهمين بتخزين (46) برميل وقود و(32) جالون جازولين و(21) جركانة.

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وقالت مصادر بنيابة الطوارئ بحسب (smc) إن المتهم الأول ضُبط بحوزته (21) برميل وقود وتمت محاكمته بالسجن لمدة عام والغرامة (30) ألف جنيه مع مصادرة الوقود، فيما تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته (11) برميل وقود و(16) جالون جازولين و(4) جركانه وأمرت المحكمة بسجنه لمدة شهرين والغرامة (20) ألف جنيه مع مصادرة الوقود، بينما أمرت بسجن المتهم الثالث لمدة شهرين مع وقف التنفيذ و الغرامة (20) ألف جنيه مع مصادرة الوقود وذلك بعد ضبطه وبحوزته عدد (1) برميل وقود كبير و(42) برميل صغير و(17) جركانة 18 لتر، كما حكمت على المتهم الرابع بالسجن لمدة شهرين والغرامة (15) ألف جنيه ومصادرة الجازولين حيث تم ضبطه وبحوزته عدد (8) براميل.

وكشف المصدر عن ضبط المتهم الخامس وبحوزته عدد (3) برميل جازولين وتمت محاكمته بالسجن لمدة شهرين والغرامة (15) ألف جنيه مع مصادرة الجازولين، بينما تمت محاكمة المتهم السادس بالسجن لمدة شهر والغرامة (15) ألف جنيه ومصادرة الجازولين حيث تم ضبطه وبحوزته عدد (2) برميل جازولين، فيما تم ضبط المتهم السابع وبحوزته عدد (1) جركانة كبيرة و(16) جالون جازولين وتمت محاكمته بالسجن لمدة شهر والغرامة (5) ألف جنيه مع مصادرة الكمية المضبوطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)