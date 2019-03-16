0أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو حراسة المرمى: كيلور نافاس Advertisements خط الدفاع: أودريوزولا - فاران - راموس - مارسيلو خط الوسط: توني كروس - مودريتش - إيسكو خط الهجوم: أسينسيو – كريم بنزيما - جاريث بيل. وعاد زين الدين زيدان للحرس القديم في ريال مدريد الذي لعب معه في الولاية الأولى بوجود مارسيلو وإيسكو وأسينسيو وجاريث بيل وكيلور نافس.

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كانت هذه تفاصيل خبر مع عودة زيدان.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الريال أمام سيلتا فيجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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