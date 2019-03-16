وقفة احتجاجية لطلاب الماجستير بجامعة الخرطوم

ورفع المحتجون لافتات حوت شعارات ( الثورة خيار الشعب)، ( لا لقانون الطوارئ)، ( لا للعنصرية)، ( حرية ، سلام ،عدالة)، (تسقط بس ).

وتحولت المظاهرات، التي انطلقت في 13 ديسمبر/كانون الأول احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة سعر الخبز، إلى حركة احتجاج على الرئيس البشير الذي يتولى السلطة منذ انقلاب دعمه الإسلاميون في عام 1989.

ويواجه السودان، منذ سنوات، صعوبات اقتصادية متزايدة كما تعاني البلاد من تضخم يناهز 70 في المئة سنويا، ويواجه عدد كبير من المدن نقصا في الخبز والوقود.

وتفيد تقارير رسمية بأن عدد القتلى في الاحتجاجات 31 شخصا، لكن منظمات حقوق إنسان تقول إن العدد تجاوز الـ 50 قتيلا.