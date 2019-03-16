ضبط (373) رأس حشيش بمحلية اللعيت

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور من ضبط (373) رأس من الحشيش في وسط سوق مدينة اللعيت بحوزة رجل كبير في السن يبلغ عمره ثمانين عاما. وأكد المدير التنفيذي للمحلية إبراهيم حسب الدائم علي دعم المحلية ومساندتها للأجهزة الأمنية حتي تضطلع بدورها تجاه مكافحة المخدرات. واشاد خلال مخاطبته برئاسة شرطة المحلية القوات التي تمكنت من ضبط المخدرات بيقظة الأجهزة الامنية وادائها المتميز. من جهته كشف مدير شرطة محلية اللعيت المقدم شرطة عبدالله عبدالرحمن جمعة أن ادارته قد تلقت معلومات تفيد باشتباه شخص يحمل مخدرات وفور ذلك تحركت قوة مشتركة من المباحث والسجل المدني وجهاز الأمن الوطني والمخابرات بقيادة الملازم أول سامي حسن بانقا، مشيرا الي ان القوة قد تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته (373) رأسا من الحشيش في طريقها الي مدينة الأبيض.

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