السودان تحصل على قروض وتسهيلات بقيمة 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم السبت، توقيع إتفاقية للحصول على قرضين من صندوق النقد العربي بمبلغ 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار.

ووقع إنابةً عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالانابة مصطفي يوسف حولي، بينما وقع عن الصندوق مديره العام ورئيس مجلس إدارته عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي.

وقال "حولي": " إن الصندوق يقدم اتفاقية ممثلةً في قرضين تعويضي وعادي وتقديم تسهيلات تجارية"، مشيراً إلى التعاون مع الصندوق والعلاقة التي بدأت مع السودان منذا العام 1979، مبيناً ان الصندوق قدم 12 قرضاً للسودان بمبلغ 553 مليون دلار خلال الفترة 1979-2018.

وأوضح أن تمويل التجارة فاق مبلغ 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريب الذي يقدمه الصندوق للعاملين بوزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة العمل وغيرها من الوحدات الحكومية.

ومن جانبه أوضح مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، الحميدي بأن السودان يحظى بتعاون الصندوق لقناعة الصندوق بالاصلاح الاقتصادي ورفع المستوي المعيشي للشعب السوداني.

ودعا إلى تسريع الاجراءات المطلوبة لاكمال الإجراءات، مشيراً إلى استمرار التعاون مع السودان، مع تعزيز برنامج التجارة العربية لتشجيع التجارة البينية من المبالغ التي تتيحها الامكانات.

وأضاف إن التعاون بين الجانبين سيمتد إلى مجال العون الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف المجالات.