وأكد العاهل الأردنى فى البرقية موقف الأردن الثابت فى التصدى للتطرف والإرهاب الذى لا دين له.
وأعرب الملك عبد الله فى البرقية عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يدين الحادث الإرهابى بمسجدين بنيوزيلندا فى برقية للحاكم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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