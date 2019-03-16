النجم سليم يكشف اسرار انتقاله للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف سليم محمد نجم الهلال الجديد، الوافد للفريق من الأمل عطبرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم، ان هلاليته الصارخة هي التي حسمت أمر إنتقاله للديار الزرقاء مقدما الشكر ﻹدارة النادي الأزرق بقيادة الدكتور أشرف الكاردينال ولإدارة نادي الامل عطبرة.

وقال ان اللعب في صفوف نادي بقيمة وحجم الهلال يعتبر شرف وفخر كبير لاي لاعب كرة قدم في السودان، متمنيا بأن يوفق رفقة زملائه اللاعبين في تحقيق الالقاب المحلية والافريقية.

كما تحدث سليم عن المواجهة المنتظرة للهلال مساء غد امام ناكانا الزامبي وأعلن عن تواجده داخل الجوهرة الزرقاء كمشجع لفريق الهلال في مواجهة الفريق الزامبي، وقال اللاعب أن المباراة صعبة ولكن بدعم الجماهير ومساندتهم القوية يستطيع الهلال تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور المقبل.