رئيس “الفيفا” يوجّه صفعة للإمارات والسعودية ويحسم الجدل حول المونديال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، دعم زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر2022، إلى 48 منتخبا بدلا من 32، مشيراً إلى أنّ القرار النهائي سيكون في يونيو المقبل.

ووجّه رئيس الفيفا، في مؤتمر صحفي، صفعة قويّة للسعودية والإمارات، حاسماً الجدل ومؤكدا بوضوح أنه اذا أرادت بعض الجهات مواصلة الاتهامات وترويج الاشاعات ضد قطر فهذا شأنهم؛ لأننا نشرنا “تقرير غارسيا” بكل شفافية وأثبت عدم وجود أي مشاكل في الملف القطري لاستضافة كأس العالم2022.وقال رئيس الفيفا: “بصراحة سُعدت كثيراً بردّة فعل القطريين، لأنهم أبدوا انفتاحاً تجاه هذه الفكرة، وقالوا لنا إن كانت الاتحادات العالمية قاطبة، تُريد زيادة العدد، فلما لا، لا مشكلة في ذلك”.

وأضاف: “هذا هو الموقف القطري الذي أعجبني، إنه موقفٌ بنّاء، إذا حصل ورفعنا العدد فسيكون أمراً رائعاً، وإن لم يحصل فنحن راضون عن القرار النهائي”.

وأفادت تقارير أعلامية مؤخراً، أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يمنح شرف تنظيم المباريات الإضافية لدولتي الكويت وعُمان المجاورتين لقطر، وذلك بسبب عدم قدرة السعودية والإمارات على المساعدة بسبب الحصار المفروض على قطر.

وخاطب مسؤولو (فيفا) الكويت وسلطنة عمان، بخصوص إمكانية مشاركتهما قطر في تنظيم المونديال؛ وذلك تحسباً لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً.

وطن سرب