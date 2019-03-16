بالصورة : أروى صلاح تحصد الذهب في أولمبياد أبو ظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حققت اللاعبة أروى صلاح إنجازاً جديداً للسودان باحرازها الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال بعد تفوقها على منافساتها الخمس في رفع وزن 30 كلجم في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بـ أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتفوقت أروى برفع وزن 35 كلجم متفوقة على المنافسات المباشرات لها من دول الهند، ليبيا، موريتانيا، بالإضافة إلى موريشوص .

وتجري فعاليات الأولمبياد الخاص بين 8 و22 مارس الحالي بمشاركة متسابقين من 170 برنامجاً من حول العالم، ومن المرتقب أن يتابع أكثر من نصف مليون شخص المنافسات بين الرياضيين .

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وبحسب متابعات محرر الموقع كانت أروى قد فازت في رياضة البوتشي في العام الماضي 2018 بميداليتين ذهبيتين، ولفتت إليها الأنظار خلال المعسكرات القصيرة والتجمعات التي أقامها الأولمبياد السوداني الخاص للاستعداد للألعاب العالمية في ذلك العام .

وتقول أروى عن رحلتها الأولى في العام 2018 للإمارات بإنها عاشت أياماً سعيدة في أبوظبي، وكانت المرة الأولى في حياتها التي تبتعد فيها عن أرض الوطن وتركب طائرة، وعادت من تلك الرحلة وقد زادت ثقتها بنفسها، والشيء الأهم سعادتها في أبوظبي، بتشجيع الجماهير لها، ولا تخفي أن هذا التشجيع والحماس من الجمهور سواء من السودانيين أو من العديد من الدول ساعدها على الفوز بميداليتين.

يُذكر أن حفل افتتاح الأولمبياد الرسمي الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019 انطلق مساء الخميس من أستاد مدينة زايد الرياضية.

وبخلاف المحطات الرياضية المعتادة التي يجري التركيز فيها على التتويج بالألقاب، يبعث الأولمبياد الخاص في أبوظبي رسائل نبيلة ومعبرة، كما يُسلط الضوء على شريحة من المجتمع تعاني صعوبات على مستوى الصحة الذهنية وغيرها.