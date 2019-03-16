تخصص 50% من مشروع “ساق النعام” الزراعي للشباب

الخليج 365 : كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن تخصيص 50 % من مشروع ساق النعام الزراعى للشباب ، فى وقت طالبت فيه بنك السودان المركزى بتطبيق موجهات رئيس الجمهورية القاضية برفع نسبة التمويل الاصغر الى 50%. وقال عادل حسين طيارة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بحسب (smc) ان فكرة اشراك شريحة الشباب فى المشروع تقوم على أساس تمويلهم عبر البنوك مشيراً الى أن بقية مساحة المشروع سيتم تخصيصها للإستثمار. وأكد طيارة ان حكومة الولاية ستقوم بالكشف عن المشروعات المخصصة للشباب خلال الفترة القادمة .

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