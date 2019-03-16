طريق النهود الأبيض.. كآبة المنظر وسوء المنقلب..

الخليج 365:

أصبحت الطرق التي تجوب فيافي السودان والتي تعتبرها الحكومة إحدى إنجازاتها، تسمع بها ولكنك تتساءل عندما تذهب بك المقادير لتمتطي طريق النهود الأبيض أين الطريق؟ لأنك لن ترى غير حفر نُثرت فوق مادة سوداء رشت على أرضية ترابية بدون إتقان وجودة بل وعدم مسؤولية حيث لا صيانة ولا متابعة، وطريق النهود الذي يربط بين ولاية شمال كردفان مع غربها وصولًا لشمال دارفور إلا واحداً من تلك الطرق التي أصابتها عدوى الدمار والتكسير، أما بسبب الضغط الكبير أو الأمطار أو عدم الصيانة والمتابعة، ولكن ثمة سؤال قائم أين تذهب الأموال التي يدفعها أصحاب المركبات وما تسمى (رسوم العبور)؟ ومن المسؤول عن صيانة ذلك الطريق وأين الضمانات التي تأخذها الحكومة من الشركات المنفذة وما هي مدتها؟

كل هذه الإسئلة إذا وجدت الإجابة الحقيقية سنخلص إلى طرق نظيفة وواسعة بمواصفات عالمية، وما دون ذلك سيكون الحال كما هو كآبة المنظر وسوء المنقلب.

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طريق النهود الأبيض والذي شكا منه أصحاب المركبات الخاصة والعامة وأصحاب الشاحنات بل والمواطنون لما يشكله من أزمة واضحة بين الحوادث وإزهاق الأرواح من جهة، وبين الأعطال واستهلاك الإسبيرات من جهة أخرى. مؤكدين الغياب التام لهيئة الطرق والجسور لعمليات الصيانة وحضورها الكثيف دون انقطاع في معابر التحصيل والرسوم، حيث زاد الطريق من الوقت المستهلك بسبب التوقف التام أحياناً لاجتياز حفرة أو السماح لسيارة أخرى بالعبور واستخدام الجزء السليم من الطريق.

أرادت (الصيحة) من وقفتها الوصول بالمشكلة رغم عناء الطريق إلى أصحاب الشأن.