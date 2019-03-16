مازيمبي يصعد لربع نهائي دوري ابطال افريقيا بهدفين ضد قسنطينة

وسجل هدفى مازيمبى جاكسون موليكا من ركلة جزاء فى الدقيقة 15 وتريسور مبوتو مابى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد مازيمبى إلى 11 نقطة فى صدارة المجموعة الثالثة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على شباب قسنطينة صاحب المركز الثانى الذى صعد للدور ربع النهائى رفقة بطل الكونغو.
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