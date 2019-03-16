مازيمبي يصعد لربع نهائي دوري ابطال افريقيا بهدفين ضد قسنطينة

صعد فريق مازيمبى الكونغولى إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال افريقيا بعدما تغلب على شباب قسنطينة الجزائرى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "مازيمبى"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وسجل هدفى مازيمبى جاكسون موليكا من ركلة جزاء فى الدقيقة 15 وتريسور مبوتو مابى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد مازيمبى إلى 11 نقطة فى صدارة المجموعة الثالثة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على شباب قسنطينة صاحب المركز الثانى الذى صعد للدور ربع النهائى رفقة بطل الكونغو.