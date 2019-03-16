موجز "السودان 365".. دعوة روسية لـ"البشير"

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

بوتين يدعو "البشير" لحضور القمة الروسية - الافريقية أكتوبر المقبل

تلقى الرئيس السوداني؛عمر البشير؛ دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن؛ لحضور القمة - الروسية - الافريقية- الأولى بمدينة سوشي في أكتوبر المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية؛ مبعوث الرئيس الروسي للشرق الاوسط وافريقيا؛ ميخائيل بكدانوف؛ عقب لقائه الرئيس البشير؛ اليوم السبت بالخرطوم؛ " نتمنى أن يشارك الرئيس البشير شخصيا في أعمال هذه القمة المهمة في مسيرة العلاقات بين روسيا والدول الافريقية".

وأضاف بكدانوف أن اللقاء ناقش التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات؛ وتنسيق المواقف في الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية.

وتابع: "نحن سعدا جدا بمستوى الثقة المتبادلة بين موسكو والخرطوم في كثيرمن القضايا الدولية والافريقية والشرق اوسطية؛ ونقدر الموقف المتزن والموضوعي للسودان في كل هذه القضايا".

وقال بكدانوف ناقشنا التعاون الإقتصادي التجاري والشراكة الأخرى مثل تدريب الكوادر السودانية في روسيا.

ووصل المبعوث الروسي الخرطوم مساء أمس الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يلتقى خلالها عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.

موسكو تنتقد أعضاء مجلس الأمن لعدم دعم اتفاق جنوب السودان

انتقدت روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها في مجلس الأمن الدولي لعدم دعمهم اتفاق السلام في جنوب السودان بدعمهم قرارا طرح عليهم أمس الجمعة للتصويت.

وامتنعت روسيا عن التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن على قرار قدمته واشنطن يدعو قادة جنوب السودان إلى إبداء المزيد من الإرادة السياسية لإحلال السلام في بلادهم.

وحصل القرار الذي ينص أيضا على تجديد تفويض القوات الدولية لحفظ السلام في جنوب السودان لعام، على تأييد أعضاء مجلس الأمن الـ14 الآخرين.

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ورأت روسيا أن النص لا يدعم اتفاق السلام الموقع في سبتمبر برعاية السودان، معتبرة أن ذلك يوجه "رسالة خاطئة" إلى أطراف النزاع في جوبا.

وأعرب مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي عن "خيبة أملنا حيال تعنت زملائنا في امتناعهم عن الترحيب بالاتفاق".

كذلك أعربت الصين عن خيبة أمل لعدم إبداء مجلس الأمن دعما حازما لاتفاق السلام، غير أنها صوتت رغم ذلك لصالح القرار.

رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية

تسلم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير رسالة خطية من رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد عبد العزيز تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

سلمها له صباح اليوم ببيت الضيافة مبعوث الرئيس الموريتاني وزير الثقافة والصناعة التقليدية سيدي محمد ولد محمد بحضور السفير أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية.

وأكد المبعوث الموريتاني في تصريح صحفي أن علاقات البلدين الأزلية القائمة على أواصر التواصل العلمي والثقافي، جديرة بترقيتها وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

رئيس الجمهورية يلتقي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

التقي رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير اليوم ببيت الضيافة د. عبد الرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

واوضح الحميدي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الوضع الاقتصادي بالبلاد واتفاقيتي قرضين وقعهما الصندوق مع وزارة المالية بقيمة 230مليون دولار بجانب اتفاق اخر مع برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة 70 مليون دولار.

وأبان الحميدي ان صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية مؤسستين ماليتين عربيتين تعملان علي دعم اقتصاديات الدول العربية.