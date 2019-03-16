نافاس ومارسيلو وإيسكو فى تشكيل الريال ضد سيلتا فيجو

وشهدت التشكيلة الإساسية لفريق ريال مدريد تواجد الثلاثى، الحارس كيلور نافاس، ومارسيلو، وإيسكو، وهو الثلاثى الذى عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء والاستبعاد من المشاركة فى المباريات فى عهد المدرب السابق سولارى.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى "نافاس فى حراسة المرمى، أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، كروس، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، بيل، بنزيما".
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