نافاس ومارسيلو وإيسكو فى تشكيل الريال ضد سيلتا فيجو

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ريال مدريد ، التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة سيلتافيجو التى تنطلق فى الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وشهدت التشكيلة الإساسية لفريق ريال مدريد تواجد الثلاثى، الحارس كيلور نافاس، ومارسيلو، وإيسكو، وهو الثلاثى الذى عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء والاستبعاد من المشاركة فى المباريات فى عهد المدرب السابق سولارى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى "نافاس فى حراسة المرمى، أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، كروس، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، بيل، بنزيما".