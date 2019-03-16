اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نافاس ومارسيلو وإيسكو فى تشكيل الريال ضد سيلتا فيجو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفنى لنادى ، التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة سيلتافيجو التى تنطلق فى الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وشهدت التشكيلة الإساسية لفريق ريال مدريد تواجد الثلاثى، الحارس كيلور نافاس، ومارسيلو، وإيسكو، وهو الثلاثى الذى عانى من الجلوس على مقاعد البدلاء والاستبعاد من المشاركة فى المباريات فى عهد المدرب السابق سولارى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى "نافاس فى حراسة المرمى، أودريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، كروس، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، بيل، بنزيما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نافاس ومارسيلو وإيسكو فى تشكيل الريال ضد سيلتا فيجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى