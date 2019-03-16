ملياردير هندى يتبرع بـ7.5 مليار دولار للأعمال الخيرية

قرر الملياردير الهندى عظيم بريمجى رئيس شركة "ويبرو"، التبرع بـ34% من حصة شركته أي بمبلغ 7.5 مليار دولار لصالح الأعمال الخيرية.

وقالت شركة "ويبرو" في بيان لها، إن الأسهم المملوكة للكيانات التي يسيطر عليها بريمجي قد تم التخلي عنها وتخصيصها لصالح مؤسسة عظيم بريمجي.

وبموجب هذا الإجراء فإن القيمة الإجمالية لهيئة الأوقاف الخيرية التي ساهم بها بريمجي تبلغ 21 مليار دولار بما في ذلك 67% من أسهم شركة "ويبرو".

وتقدر ثروة عظيم بريمجي بأكثر من 18 مليار دولار، وهو ثاني أثرياء الهند حسب معطيات وكالة "بلومبرغ".

وتعمل المؤسسة بشكل مباشر في مجال التعليم وتدعم أكثر من 150 مؤسسة أخرى غير هادفة للربح تهدف خدمة الهنود الأقل حظاً والمهمشين من خلال منح مالية تمتد على مدار عدة سنوات.

كما أنشأت المؤسسة جامعة "عظيم بريميج" لتطوير المهنيين في مجالات التعليم والتنمية البشرية ذات الصلة وتقديم برامج الدرجات العلمية والتعليمية وإجراء البحوث.

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ويعتبر بريمجي أول هندي انضم إلى مبادرة Giving Pledge الخيرية التي أطلقها رجل الأعمال والمستثمر الأميركي وارين بافيت، الذي يعتبر من أثرى الشخصيات في العالم، وميليندا غيتس، زوجة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، وهو من كبار الأثرياء في العالم أيضا.

وكان رجل الأعمال والملياردير الأميركي بيل غيتس قدم أكبر تبرع مالي من نوعه منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث تبرع بـ5% من ثروته التي تعد الأكبر في العالم خلال عام 2017.

وأعلنت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن غيتس الذي يعتبر أغنى رجل في العالم تبرع بملغ 4.6 مليار دولار، بحسب تقرير صدر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لكنها لم تحدد الجهة التي تلقت التبرع، ومن المعروف أن معظم التبرعات السابقة لغيتس ذهبت لصالح مؤسسة "بيل آند ميليندا" الخيرية.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأثرياء على التبرع بثرواتهم للأعمال الخيرية.