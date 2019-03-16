«كلوب» يخرج عن صمته ويكشف موقفه من رحيل «صلاح» عن ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على عدم وجود نية في بيع أي من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ارتباط اسم محمد صلاح بالرحيل إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية.
وشدد المدرب الألماني خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي، على أنه لن يسمح برحيل لاعبين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عدم حاجته في إنفاق الكثير من المال خلال الميركاتو المقبل، لاسيما أن صفوفه تعد مكتملة ولا تحتاج لتدعيم هذا الموسم.
وأشار مدرب ليفربول، إلى أن التدعيمات التي أجراها الموسم المنصرم، والتي تعاقد فيها مع نابي كيتا، فابينيو، شيردان شاكيري، تعد موفقة بشكل كبير، لذلك لا يحتاج إلى انفاق المال في صفقات جديدة.
وارتبط اسم محمد صلاح جناح الريدز خلال الفترة الماضية بالرحيل إلى يوفنتوس الذي يرغب في الحصول على خدماته في صفقة تبادلية تضم ماورو ديبالا لاعب السيدة العجوز ومبلغ مالي 50 مليون يورو.
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