هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد بعد عودة زيدان؟

زادت مخاوف نادي ليفربول الإنجليزي من رحيل نجمه ساديو ماني إلى ريال مدريد الإسباني أكثر من رغبة الملكي في ضم محمد صلاح.
وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية عن أن تراجع مستوى محمد صلاح حاليًا جعل رغبة ريال مدريد تقل في ضم صلاح بينما زادت في ساديو ماني وهو ما يثير قلق ليفربول.
وأشارت إلى أن الأداء المميز الذي يقدمه ساديو ماني هذا الموسم مع كتيبة يورجن كلوب عزز من اهتمام ريال مدريد بضمه بخلاف محمد صلاح.
وأوضحت أن زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد يفضل ساديو ماني على محمد صلاح حاليًا بعدما أصبح أكثر إيجابية على المرمى عن صلاح.
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