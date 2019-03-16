تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة فى ألبانيا مطالبين باستقالة الحكومة

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الألبانية، اليوم السبت، ضد حكومة البلاد التي يتهمونها بالفساد وبصلتها بالجريمة المنظمة.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الآلاف من مؤيدي الحزب الديمقراطي (يمين الوسط) تجمعوا اليوم أمام مكتب رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما للمطالبة باستقالته.
وترفض المعارضة - التي تخلى نوابها عن مقاعدهم في البرلمان - الحوار مع راما، مطالبين بتشكيل مجلس وزراء انتقالي لا يكون رئيس الوزراء جزءا منه، وإجراء انتخابات مبكرة.
وحذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعارضة في ألبانيا من استخدام العنف أو التحريض عليه، داعين المعارضة الجلوس إلى طاولة المحادثات.
وتأمل ألبانيا في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو القادم على إطلاق مفاوضات انضمامها إلى التكتل الأوروبي.
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