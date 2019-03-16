النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين بنيوزيلندا

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإجراء تحقيق قضائي في واقعة الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بنيوزيلندا ونتج عنه وفاة بعض المواطنين المصريين.

وكلف النائب العام إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة لإرسلها للسلطات القضائية المختصة بنيوزيلندا لموافاتنا بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي وبيان بشان ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ التسجيلات والكاميرات بمكان الحادث وما اتخذت من إجراءات.