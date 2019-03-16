لدى زيارة الهيئة الاستشارية للبروفة الرئيسة.. الكاردينال يؤكد دعوته لبرلمان الهلال ويجدد ثقته في الأبطال

سجل وفد رفيع المستوى من الهيئة الاستشارية للهلال زيارة مساء أمس، للبروفة الرئيسة للفريق قبل مواجهة نكانا الزامبي غداً بقيادة الفريق المدهش عبد الرحمن سر الختم والخليفة مختار مكي والدكتور أحمد عبد الله دولة والسيد الأمين عبد المنعم والزميلين دسوقي وميرغني يونس حيث كان في استقبالهم مجلس الهلال بقيادة رئيسه الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، الذي أشاد بوقفة الهيئة الاستشارية مع الهلال خلال المراحل السابقة، مبيناً أن الهيئة ظلت تلعب أدواراً إيجابية في مسيرة الهلال وأعلن رئيس الهلال عن قيام برلمان الهلال بمشاركة الجميع مرحباً بكل الآراء في سوح الهلال، وجدد الكاردينال ثقته في الأبطال، مؤكداً أنهم سيكونون في الموعد ويواصلون نتائجهم الإيجابية ويخطفون بطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة الكونفدرالية..

من جهته أعرب الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم حسب صحيفة قوون عن أمنياته في أن يحقق الأزرق الفوز على الفريق الزامبي مشيداً بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها مجلس الهلال بقيادة رئيسه الكاردينال مجدداً وقوف الهيئة وكبار الهلال ورموزه والجماهير مع الهلال وهو يخوض غمار مباريات البطولة الأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)