تراجع ملحوظ في الخضروات و”10″ جنيهات لكيلو الطماطم

كشفت جولة بأسواق الخضر عن استقرار كبير في الأسعار ووفرة في المعروض في وقت شهدت فيه حركتا البيع والشراء ركوداً عاماً وسط شكاوي من التجار من انعدام السيولة في ايدي المواطنين، وأرجع التجار الانخفاض لدخول المحصول الجديد من الوارد من الولايات.

وقال التاجر الحر عبد الرحمن حامد من سوق بحري في حديثه عن انخفاض كبير في أسعار الطماطم انخفض سعر الكيلو منها إلى “10”جنيهات بدلاً من (30)جنيهاً الأسبوع المنصرم، وأن سعر كيلو الليمون وصل إلى “50” جنيهاً بدلاً عن “30” جنيهاً، أما الكيلو من الفلفلية فقد وصل إلى (30) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً مبيناً أن سعر كيلو البطاطس بلغ (20) بدلاً عن (25) جنيهاً بينما تراوح سعر كيلو الأسود بين “20” إلى “15” جنيهاً بدلاً عن الكيلو منه (30) جنيهاً موضحاً أن أسعار الخضرة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ سعر الربطة الكبيرة “120” جنيهاً بدلاً عن “40” جنيهاً والصغيرة (3) جنيهات، ولفت إلى أن سعر القرعة الكاملة يتراوح مابين “200” إلى “50” جنيهاً حسب الطلب، بدلاً عن (150) جنيهاً إلى (50) جنيهاً حسب الحجم، بينما وصل سعر الشريحة منه (10) جنيهات، أما ربطة الجرجير فبلغت الربطة الصغيرة منه (5) جنيهات، والحجم الكبير منه وصل إلى (25) جنيهاً.

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أما كيلو البامية فبلغ جنيهاً بدلاً عن “40” جنيهاً أما كيلو الكوسة بـ (20) جنيهاً ويتراوح سعر الكيلو من البامبي “20” جنيهاً إلى (15) جنيهاً وكيلو الخيار “30” جنيهاً، أما كيلو الجزر “25” وكيلو الخس “10” جنيهات، أما الكرومب فيتراوح ما بين “40” إلى “20” جنيهاً حسب الحجم، أما القرنبيط فيتراوح مابين (60) جنيهاً إلى (30)جنيهاً.

ووفقاً لصحيفة الصيحة شهدت أسعار الفواكه استقراراً ملحوظاً بالسوق المركزي ببحري حسب التاجر الحاج، حيث استقر “20” جنيه، ودستة المانجو” 240″ جنيهاً أما كيلو “20” جنيهاً وتتراوح أسعار البطيخ مابين “20” جنيهاً إلى (50) جنيهاً حسب الحجم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)