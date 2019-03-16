مطاعم الخرطوم.. قلة في طلب (الدليفري) وضعف في الإقبال

اشتكى عدد من أصحاب المطاعم والكافتريات بالخرطوم، خاصة الموجودة بشارع المطار ومنطقة الرياض، من قلة في طلب (الدليفري)، بجانب ضعف في الإقبال من قبل الزبائن، وقال أمير المسؤول من إدارة أحد المطاعم الشهيرة بالرياض، إن الإقبال لم يعد كما كان عليه في السابق.. وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة واضحة، بجانب ارتفاع أسعار الطلبات في المطاعم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المستخدمة في الوجبات، وأشار أمير حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن طلبات (الدليفري) هي الأخرى لم تعد كما كانت عليه، حيث انحسرت بصورة واضحة.. وعزا ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار، وذكر أمير أن هناك مطاعم أغلقت أبوابها، واتجهت إلى نشاطات أخرى، فيما تحول بعضها إلى مطاعم شعبية، تقدم الوجبات السودانية الشعبية مقابل أسعار زهيدة تتناسب مع الوجبة المقدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)