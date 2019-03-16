اشتكى عدد من أصحاب المطاعم والكافتريات بالخرطوم، خاصة الموجودة بشارع المطار ومنطقة الرياض، من قلة في طلب (الدليفري)، بجانب ضعف في الإقبال من قبل الزبائن، وقال أمير المسؤول من إدارة أحد المطاعم الشهيرة بالرياض، إن الإقبال لم يعد كما كان عليه في السابق.. وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة واضحة، بجانب ارتفاع أسعار الطلبات في المطاعم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المستخدمة في الوجبات، وأشار أمير حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن طلبات (الدليفري) هي الأخرى لم تعد كما كانت عليه، حيث انحسرت بصورة واضحة.. وعزا ذلك أيضاً إلى ارتفاع الأسعار، وذكر أمير أن هناك مطاعم أغلقت أبوابها، واتجهت إلى نشاطات أخرى، فيما تحول بعضها إلى مطاعم شعبية، تقدم الوجبات السودانية الشعبية مقابل أسعار زهيدة تتناسب مع الوجبة المقدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مطاعم الخرطوم.. قلة في طلب (الدليفري) وضعف في الإقبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.