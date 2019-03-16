القبض على طالب ثانوي وبحوزته سلاح وذخيرة

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة حققت شرطة الصوفي بمحلية أم رمته بولاية النيل الأبيض، مع طالب ثانوي ضبطت بحوزته بندقية خرطوش و(5) طلقات، وذلك بأحد أحياء المحلية، حيث دونت الشرطة بلاغاً في مواجهة المتهم تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة الشاكي فيها نظامي أكد حسب صحيفة آخر لحظة بأنه ألقى القبض على المتهم وبحوزته سلاح وذخيرة فتم وضعه رهن الحبس على ذمة القضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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