عشرينية تنهي حياتها شنقاً داخل غرفتها بـ(القضارف)

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : حوادث 18 مشاهدة أنهت فتاة عشرينية حياتها بعد تجرعها كميات كبيرة من الصبغة، وذلك بمدينة القضارف شرقي السودان، وطبقاً لمصادرة شرطية، إن خلافاً أسرياً نسب بين الفتاة وأسرتها التي تقطن إحدى قرى القضارف، وتفاجأت أسرتها صباحاً بوجودها داخل غرفتها جثة هامدة حسب صحيفة المجهر، وتم نقلها إلى مستشفى القضارف وتشريح الجثة وتدوين بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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