عروس تشرع في الانتحار لتزويجها من رجل يكبرها سناً

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : حوادث 103 مشاهدة نجت عروس من موت محقق بعد تناولها كميات كبيرة من الصبغة وطبقاً لمصادر إن العروس مضى على زواجها شهرين، وكانت قد تم تزويجها من رجل يكبرها سناً دون موافقتها، حيث قامت بتجرع كميات كبيرة من الصبغة عقب عودتها إلى منزل أبيها، وتم إسعافها إلى مستشفى القضارف، وتمكن من إجراء عمليات غسيل أسهمت في تعافيها، حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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