مصرع وإصابة (13) طالب شهادة سودانية في حادث مروري في بورتسودان

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : حوادث 117 مشاهدة لقى (3) طلاب شهادة سودانية مصرعهم، فيما أصيب (10) آخرون في حادث مروري بمنطقة تحميمي التابعة لمحلية هيا بولاية البحر الأحمر، وبحسب مصدر فإن الطلاب كانوا في طريق عودتهم بعد الفراغ من أداء امتحان الشهادة السودانية من منطقة تحميمي، وهم يستقلون عربة بوكس، في الأثناء انفجر الإطار الأمامي للعربة مما أدى لانقلابها، أسفر ذلك عن مقتل ثلاثة طلاب في الحال، فيما أصيب (10) آخرون بإصابات متفاوتة حسب صحيفة المجهر، وفور وقوع الحادث تم إجلاء المصابين إلى مستشفى حوادث بورتسودان، والمتوفين إلى المشرحة فيما دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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