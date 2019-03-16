التاريخ: 16-مارس-2019 فى : أخبار 47 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة أمس (الجمعة)، بأن جامعة أم درمان الأهلية لم تسدد مرتبات العاملين بها بخلاف العمال والحرس. Advertisements وناشد موظفون وأساتذة وزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لحل أزمة المرتبات، وأشارت المصادر إلى اعتزامهم تنفيذ وقفة أمام مكتب مدير الجامعة يوم غد (الأحد). وقالت المصادر حسب صحيفة المجهر: (منذ إغلاق الجامعات، الإدارة صرفت مرتب شهر واحد، وتواصل إغلاق الجامعة، واجتمعت الإدارة بكل اصطاف الجامعة موظفين وعمال وحرس وأساتذة لتنويرهم بخصوص أزمة عدم صرف المرتبات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة مرتبات في جامعة أم درمان الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.