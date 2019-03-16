كشف عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الكثير من السلوكيات الخاطئة التي تحدث أمام الصرافات الآلية وفي مقدمة تلك السلوكيات لجوء بعض الرجال للاستعانة بزوجاتهم من أجل الصرف بسرعة. بينما كشف الموظف عابدين حسن عن مهنة جديدة بدأت تمد براسها هناك وهي تأجير بعض الشباب بغرض الوقوف في الصف وصرف المبلغ لشخص آخر. وزاد عابدين بحسب صحيفة السوداني : (هناك من يقومون بتأجير بعض الشباب ويمنحوهم بطاقاتهم الخاصة بالصراف الآلي والرقم السري ليصرفوا لهم مبالغ مالية في الوقت الذي يقمون فيه بالذهاب إلى أشغالهم قبل أن يقوم الشاب المستأجر بالاتصال بالشخص ليأتي إليه ويستلم مبلغة المالي، بينما يقوم الشخص المؤجر يمنح المستأجر قيمة انتظاره وهي غالباً تكون مبلغاً لايتجاوز 10% من إجمالي المبلغ المصروف.!
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (صراف الحيرة) … سلوكيات خاطئة ومهنة جديد أفرزتها (أزمة الكاش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.