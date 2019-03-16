أحمد بلال: المؤتمر الوطني يمن علينا بالمناصب وشراكتنا خصمت منا

التاريخ: 16-مارس-2019
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صوب الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي “أحمد بلال عثمان” انتقادات حادة إلى المؤتمر الوطني، وقال إنه رغم شراكتنا الرمزية في الحكومة، ولكن المؤتمر الوطني يستخدم لغة التعالي والامتنان علينا بالمناصب والوزارات والتوظيف.
وقال “بلال” حسب صحيفة المجهر: نحن كحزب اتحادي ديمقراطي هذه الشراكة انتقصت منا كأفراد، وكحزب ولم تزدنا، ونحن نزين المواقع ولا تزينا، شراكتنا أدت الغرض، رغم الإخفاقات الكبيرة في العمل التنفيذي، ونحن شركاء ونتحمل جزءاً من المسؤولية.
واستبعد “بلال” تنحي “البشير” وقال إن المؤتمر الوطني، به تقاطعات، أدت في قمتها إلى انفصال عدد من قياداته شكلوا أحزاباً، مما جعل “البشير” يشتكي من الحفر، الذي يعيق العمل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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