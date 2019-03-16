كشف حقيقة اعتذار وزراء عن المشاركة في الحكومة

التاريخ: 16-مارس-2019
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تحصلت مصادر على حقيقة ما أثير بشأن اعتذار وزراء عن تولي مناصبهم في الحكومة الجديدة التي أعلنت الأربعاء الماضي. وفيما أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا لم يتسلم أي اعتذارات رسمية أو غير رسمية، قالت إن الرؤية بشان الأمر ستتضح غداً الأحد. وكانت قد سرت أنباء بمواقع التواصل عن اعتذار وزير الدولة بالخارجية عمر بشير مانيس عن المشاركة في الحكومة. وتداول رواد مواقع التواصل تسجيلاً صوتياً زعموا أنه لشقيقة وزير الحكم الاتحادي أعلنت من خلاله اعتذار الحواتي عن منصبه. بينما لم يتسن التأكد من صحة المقطع الصوتي.
بالمقابل كشفت مصادر أخرى عن اعتذار وزير الدولة بالخارجية عمر بشير مانيس عن تولي منصبه، وأشارت إلى أنه تم حذف اسمه من قائمة الوزراء الذين سيتم الاتصال بهم لإبلاغهم بموعد أداء القسم وقالت المصادر إن السفير عمر بشير مانيس والسفير سراج الدين حامد، تم وضعهما كخيارين ليتولى أحدهما المنصب، غير أن الترجيح لتولي المنصب مضى لصالح عمر بشير.
وكشفت مصادر لصحيفة السوداني سر غياب وزراء عن أداء القسم أمام الرئيس البشير أمس الأول، وقالت إن وزير الحكم الاتحادي الحواتي يوجد خارج البلاد، بينما يوجد وزير الخارجية في فيينا ووزير المالية مجدي ياسين في الأمارات ووزير الثقافة السمؤال خلف الله في الدوحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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