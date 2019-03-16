"خسرت الرهان".. هل نجحت قطر في استغلال أحداث السودان؟ (تقرير)

حاولت قطر خلال الفترة الأخيرة استغلال التظاهرات المندلعة في البلاد ضد الرئيس عمر البشير، بعد تفاقم الأوضاع الافتصادية، من أجل زعزعة استقرار السودان، إلا أنها لما تنجح في ذلك.

استغلت قطر قناة الجزيرة ليظهر وجهها الآخر المتمثل في محاولاتها للوقيعة بين القيادات السودانية، و فاجأت قناة الجزيرة، الرأي العام السوداني وهي تبث أمس الأول خبراً عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، برئيس الموساد الإسرائيلي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد الشهر الماضي.

وبثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي إنعقد الشهر الماضي .

وسارع الجهاز لإصدار بيان أكد عبره أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية، ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة، وتدعي إلتزامها بها.

ويقول مراقبون إن إيران تحاول توريط "قوش" وإحراجه أمام الرئيس البشير خاصة، لذلك قيل أن اللقاء مع مدير الموساد كان بهدف تسويق نفسه إلى مرحلة ما بعد الرئيس البشير، سيما وأن قوش طالب قطر بالابتعاد عن إيران التي رأى أنها تهدد الأمن في العالمين العربي والإسلامي، وأن تبتعد عن الشبهات والتحريض الإعلامي.

وتابع المراقبون: "المؤكد لقوش منافسين، من مصلحتهم حرقه سياسياً، بالاعلان عن موالاته للكيان الصهيوني، ومعلوم موقف السودانيين بشكل عام من إسرائيل، ومنافسو قوش قيادات بالوطني تمني نفسها بخلافة البشير، خاصة مع أحاديث تروج عدم نية الرئيس الترشح مستقبلاً، ويعد قوش من أبرز الأسماء التي يمكن أن تخلف الرئيس".

وأوضح المراقبون أن الخبر جاء في إطار حملة يتعرض لها قوش شخصياً، حيث سبق لجهة ما أن تجرأت وزعمت أنه استقال من منصبه، وكان ذلك في أواخر نوفمبر من العام الماضي، حتى أن مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن اضطر لنفي البيان عبر "فيس بوك" لضمان سرعة انتشار النفي، ولم ينتظر صدور الصحف في اليوم التالي.

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كما أكد الناطق باسم سلطة الطيران المدني في السودان، عبد الحافظ عبد الرحيم، أن الطيران القطري لم يخطر رسميا الطيران المدني السوداني بتعليق رحلاته إلى الخرطوم حتى نهاية الخميس آخر يوم عمل.

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم، ردا على سؤال لوكالة "سبوتيك" إن كان الطيران المدني السوداني تلقى إخطارا بهذا الصدد: "لم نخطر رسميا بتعليق الرحلات إلى الخرطوم حتى نهاية آخر يوم عمل، أمس الخميس".

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل.



وذكرت الخطوط الجوية القطرية، في بيان، أن القرار اتخذ لأسباب تجارية، كما أوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات بالفعل على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل تعويضهم.

وكشفت صحيفة العرب الدولية، عن فشل قطر في إستغلال إحتجاجات السودان لتنفيذ أجندتها، مشيرة إلى أن قرار الدوحة بوقف رحلات الخطوط القطرية من وإلى السودان تراه الأوساط العربية أنه يعبر عن غضب قطري من مواقف الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان لسنوات “صديق قطر” أكثر من كونه قرارا بسبب مبررات تجارية.



وبحسب صحيفة العرب اللندنية، يعتقد مراقبون خليجيون أن الخطوط الجوية المدعومة من الدولة لن تقف عند ديون السودان، لو بقي في دائرة أصدقائها، مشيرين إلى أن الدوحة كانت تريد من الخرطوم أن تخوض معاركها بدلا منها، وخاصة في ما يتعلق بأزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها.

ويقول المراقبون إن الدوحة، التي خسرت رهانات كثيرة كان أبرزها دعمها لجماعات الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم في بلدان “الربيع العربي”، تخسر مجالا حيويا آخر بسبب رغبتها في توظيف السودان رأس حربة في أجنداتها الإقليمية دون مراعاة حجمه وتاريخه ومصالحه القومية، فضلا عن عمقه الجغرافي الذي يرتبط بشكل وثيق بدول مثل مصر والسعودية، وهو ما لا تقدر السلطات على القفز عليه مهما كانت الوعود والضغوط القطرية.