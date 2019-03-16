الفنانة نجلاء بدر: تحياتي لمن صنفني ”نجمة إغراء“ في مصر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت الفنانة المصرية نجلاء بدر، إنها لا تنزعج من إطلاق لقب فنانة ”جريئة“ عليها، موجهة التحية لمن صنفها ضمن ”نجمات الإغراء“ في مصر.

وأضافت نجلاء في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنها ”لا تشجع على إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية“، مؤكدة أنها ”مع وجود تصنيف عمري؛ نظرًا لغياب دور الأسرة عن الأطفال، وهو ما يظهر بشكل واضح ويُنذر بكارثة“.

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وأكدت أن كل ما يهم الأب والأم هو السعي وراء لقمة العيش، مستطردة: ”مش هتغيب الأسرة والرقابة كمان“.

ولفتت إلى أنها ستظهر في دراما رمضان من خلال مسلسل ”أبو جبل“، وتعود من خلال هذا الدور للشخصية ”الشريرة“، موضحة أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعها لقبول الدور.

يذكر أن نجلاء بدر، فنانة مصرية اشتهرت بتقديم العديد من الأدوار في أعمال فنية حققت نجاحًا كبيرًا منها: ”زهرة وأزواجها الخمسة“، ”نصيبي وقسمتك 2″، ”ستات قادرة“، ”أمر واقع“، ”الزوجة التانية“، و“رمضان كريم“.