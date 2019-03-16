وزير الصحة: استراتيجية الصحة واضحة بالنسبة لي بحكم عملي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الصحة الاتحادي د.الصادق محجوب عن أنه لم يخطر بباله يومًا أن يكون وزيرًا.

وقال إنه لم يكن يتطلّع إلى منصب وزير في يوم من الأيام، وأضاف” لكن التكليف أتاه في فترة وصفها بالحرجة.

وأشار محجوب في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”السبت” إلى أن استراتيجية الصحة واضحة بالنسبة له بحكم عمله في الوزارة لنحو”50″ عامًا.

وأبان أنه يعلم تمامًا ماذا يدور في العمل الصحي، مشددًا على متابعة الأداء الوظيفي ومحاسبة المقصرين ومكافأة الذي ينجز عمله على أكمل وجه.