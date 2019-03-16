- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشف أحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تجربة جديدة للكرة الأفريقية، حيث أكد تفكيره في تنظيم بطولة شبيهة بدوري الأمم الأوروبية، وذلك في القارة السمراء .
قال رئيس كاف- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة -إن الاتحادات الأفريقية تؤيد الفكرة إلى حد كبير، وأنه يثق في إمكانية تحقيق ذلك في المستقبل.
وأضاف أحمد أن ذلك المشروع سيمثل طفرة في الكرة الأفريقية، حيث سيجذب العديد من الشركات الراعية في العالم نحو القارة السمراء، لكنه أكد ضرورة التفكير بتمعن وتركيز؛ من أجل وضع أفضل صيغة ممكنة للبطولة.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”يويفا”، قد نظم بطولة دوري الأمم الاوروبية بداية من أيلول/سبتمبرالماضي، حيث تشارك فيها كافة المنتخبات في القارة العجوز في أربع مستويات حسب تصنيفها الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الافريقي (كاف) يفكر في تنظيم بطولة أفريقية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.