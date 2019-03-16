مقتل 2 من مسلحى داعش فى غارة جوية بشرق أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل اثنين على الأقل من مسلحي تنظيم داعش إثر غارة جوية فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب "201" التابع للجيش الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الغارة الجوية تم تنفيذها بالقرب من منطقة خوجاني بإقليم نانجرهار.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها تنظيم داعش، على تلك الغارة حتى الاَن.