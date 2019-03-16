والي الشمالية: زيادة حصة الولاية من الدقيق

أكد والي الشمالية اللواء أمن محمد آدم النقي، حرص حكومته على انسياب سلعة الدقيق وتوفير المحروقات، وأعلن عن زيادة حصة الولاية من الدقيق لتصل إلى ثلاثة آلاف جوال، متناولاً ترتيبات حكومته لتوفير الوقود التجاري للمستثمرين والمعدنين.

ونوه النقي خلال زيارة لرئاسة محلية دنقلا، الجمعة، على دور المحليات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين باعتبارها تمثل أساس الحكم المحلي، وتعمل على استيعاب مشروعات وبرامج الدولة المختلفة خاصة المتعلقة بمعاش الناس والقضايا الاقتصادية.