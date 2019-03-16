والي الشمالية: زيادة حصة الولاية من الدقيق

أكد والي الشمالية اللواء أمن محمد آدم النقي، حرص حكومته على انسياب سلعة الدقيق وتوفير المحروقات، وأعلن عن زيادة حصة الولاية من الدقيق لتصل إلى ثلاثة آلاف جوال، متناولاً ترتيبات حكومته لتوفير الوقود التجاري للمستثمرين والمعدنين.
ونوه النقي خلال زيارة لرئاسة محلية دنقلا، الجمعة، على دور المحليات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين باعتبارها تمثل أساس الحكم المحلي، وتعمل على استيعاب مشروعات وبرامج الدولة المختلفة خاصة المتعلقة بمعاش الناس والقضايا الاقتصادية.
وأفاد أن المحليات تعتبر واحدة من الأذرع والآليات المهمة في عملية المتابعة والرقابة على السلع والمحروقات لاسيما في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ودعا النقي العاملين بمحلية دنقلا لمضاعفة الجهد والعمل خلال المرحلة القادمة من أجل إنفاذ الخطط والبرامج والمشروعات كافة التي أجيزت ضمن موازنة البرامج والأداء للعام الحالي.
ووجه إدارات المحلية بالاهتمام بمشروعات نظافة وتجميل مدينة دنقلا وتطوير أسواق المحلية واستكمال مشروع كهربة المشاريع الزراعية.
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