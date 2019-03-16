خبر عاجل للاتحاد الدولي للفيفا

قرر الاتحاد الدولي للفيفا اقامه كاس العالم للانديه القادم بمشاركة 24 نادي 3 من افريقيا بطل الابطال ووصيق وبطل الكونفدراليه اليوم وعبور نكانا في الجوهره ثم الي نهائيات البطوله والظفر بها واللعب في كاس العالم للانديه حيث الرعايه وحقوق البث والجوائز المليونيه من الفيفا

وسيتم تطبيق القرار بداية من عام 2021

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