ماذا يفعل وفد الكونجرس الأمريكي في السودان؟ (تقرير)

يبدأ وفد من الكونجرس الأمريكي زيارة للسودان، اليوم السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين، بينهم رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ووزيرا الخارجية والعدل ومدير المخابرات.

وبحسب حصيلة رسمية، قتل 31 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القتلى بلغ عددهم 51، وبدأت حركة الاحتجاج في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات.

كما تواجه البلاد تضخماً بلغت نسبته قرابة 70% بالقياس السنوي، وأزمة نقص كبير في العملات الأجنبية، علاوة على ارتفاع الأسعار ونقص في الأغذية والمحروقات.

كما يلتقي الرئيس عمر البشير، اليوم، مبعوث الرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية الروسي بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد أعلن، الأربعاء، تشكيلة حكومته التي ستتصدى لحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة في البلاد التي أدت إلى تظاهرات تطالب برحيل البشير.

و ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن الزيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وأن الوفد سيلتقي خلال الزيارة، رئيس وقيادات المجلس الوطني ورئيس مجلس الوزراء القومي ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، إضافة لوزيري العدل والخارجية وعدد من المسؤولين الآخرين بالدولة.

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يذكر أن هذه هي الزيارة لوفد الكونجرس الأمريكي للخرطوم منذ شهر مايو/ أيار من العام الماضي، حيث زار وفد مماثل الخرطوم وناقش عدة ملفات.

وناقش الوفد خلال الزيارة السابقة عدة ملفات مع مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم، في لقاء جمعهما، في العاصمة الخرطوم بحضور وزير الثروة الحيوانية بشاره أرور.

وتظاهرات السودان ستكون على رأس المناقشات تلك المرة، خاصة بعد أن تجمع الآلاف من الأميركيين من أصول سودانية في تظاهرة ومسيرة ضخمة من الكونجرس إلى البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن لدعم الحراك في الشارع السوداني وإيصال أصواتهم إلى الإدارة الأميركية.

وقال متظاهرون إن الحراك في الشارع السوداني جمع السودانيين في الولايات المتحدة ليكونوا خلف أهداف موحدة أهمها رحيل الرئيس عمر البشير، والإفراج عن المعتقلين، وحرية التعبير عن الرأي.

وأصدر عدة أعضاء في الكونجرس أعلنوا فيها تضامنهم مع مطالب الشعب السوداني.